Nach Tod einer jungen Frau im Iran Mindestens 17 Tote bei Unruhen - Prominente solidarisieren sich

Im Iran gehen Menschen auf die Straßen, um gegen den Tod einer jungen Frau zu demonstrieren. Die Unruhen erreichen ein neues Ausmaß. Irans Präsident Raisi verlangt von einer Journalistin in New York, was keiner seiner Amtsvorgänger je verlangt hatte.