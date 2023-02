Fingierte Geldübergabe in Nürtingen

1 Die Seniorin wurde am Telefon derart in Sorge um ihr Geld versetzt, dass sie zunächst auf die Forderungen der Betrüger einging. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bei einer gestellten Geldübergabe nimmt die Polizei in Nürtingen einen 24-jährigen Tatverdächtigen fest. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter bewahrt eine Seniorin vor einem Telefonbetrug.















Dank einer fingierten Geldübergabe ist der Polizei am Montag in Nürtingen ein mutmaßliches Mitglied einer Telefonbetrügerbande ins Netz gegangen. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilt, befindet sich der 24-jährige Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie die Anklagebehörde mitteilt, hatte eine Seniorin aus Nürtingen im Lauf des Montags einen Anruf erhalten, bei dem sich ein Täter als Polizeibeamter ausgab. Der Unbekannte habe in dem Gespräch behauptet, bei angeblich festgenommenen Einbrechern seien die Daten der Frau entdeckt worden, weshalb ihr Hab und Gut in Gefahr sei. Zudem habe der Anrufer der Seniorin vorgegaukelt, auch ihre Bank sei in kriminelle Machenschaften verwickelt und sie solle ihr Erspartes abheben und sicherheitshalber der Polizei übergeben. Das Opfer sei bei dem Anruf derart unter Druck gesetzt worden, dass es tatsächlich zu seiner Bank ging und mehrere tausend Euro von seinem Konto abhob.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Geldinstituts habe jedoch Verdacht geschöpft, die Frau auf den offensichtlichen Betrugsversuch hingewiesen und die Polizei verständigt. Die Telefonbetrüger standen zu dieser Zeit nach wie vor in Kontakt mit ihrem Opfer, das nun unter der Anleitung der Polizei zum Schein auf die weiteren Anweisungen des Täters eingegangen sei und die Geldübergabe vereinbart habe. Als der 24-jährige mutmaßliche Abholer kurz vor 16 Uhr an der Wohnanschrift der Seniorin erschien, sei er von Fahndungskräften des Polizeireviers Nürtingen festgenommen worden.

Der Mann, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt, sei wegen anderer Delikte bereits polizeibekannt. Laut der Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu weiteren Mittätern und Hintermännern an.