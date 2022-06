Einkaufszentrum in Singen 21-Jähriger stürzt an Rolltreppe in die Tiefe - schwer verletzt

Ein 21 Jahre alter Mann lehnt sich am oberen Ende einer Rolltreppe in einem Einkaufszentrum in Singen gegen den Handlauf, verliert das Gleichgewicht und stürzt rund zehn Meter in die Tiefe. Er wird mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht.