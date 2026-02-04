Finanzkrise in Neuhausen: „Die fetten Jahre sind vorbei“ – Neuhausen spart drastisch

1 Neuhausen hat finanzielle Probleme. Foto: Ines Rudel

Neuhausen steht vor finanziellen Herausforderungen: Ein Defizit von 2,4 Millionen Euro zwingt die Gemeinde zu drastischen Sparmaßnahmen. Was geplant ist.











„Die fetten Jahre sind vorbei“, verkündet Dominik Morár, Fraktionsvorsitzender der CDU im Neuhausener Gemeinderat, bei der letzten Sitzung. Damit fasst er die Sorgen und Probleme seiner und vielen weiteren Kommunen passend zusammen. Neuhausen geht es finanziell schlecht. Trotz Sonderförderungen von Bund und Land hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben ein Defizit von 2,4 Millionen Euro. Nach Prognose der Verwaltung kann sie zudem in diesem Jahr anfallende Kredittilgungen in Höhe von 718 000 Euro nicht tragen.