Finanzkrise in den Kommunen: Wo Wendlingen sparen will – und wo nicht

Wo Wendlingen sparen will – und wo nicht

1 Wendlingen muss sparen: Das professionelle Street-Soccer-Feld auf dem derzeit behelfsmäßig abgesicherten Schwanenplatz steht auf der Kippe. Foto: kd

Die Fraktionen im Wendlinger Gemeinderat (Kreis Esslingen) mahnen angesichts des Haushaltsdefizits zum sparen. Aber ein millionenschweres Projekt wird ausgeklammert.











Die Stadt Wendlingen muss den Gürtel enger schnallen, der Haushaltsplanentwurf für 2026 rechnet mit einem Minus von 2,89 Millionen Euro – weswegen die Stadt bei Investitionen sehr vorsichtig ist. In ihren Stellungnahmen zum Haushaltsentwurf begrüßten die Kommunalpolitiker den Sparkurs der Stadt, bekannten sich aber geeint zur geplanten Sanierung des Schulzentrums am Berg.