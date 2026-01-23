1 In Kirchheim wie in vielen anderen Kommunen im Kreis Esslingen kämpft man mit einer schwierigen Finanzlage. Foto: Horst Rudel

Im Esslinger Haushalt klafft plötzlich ein Loch von mehr als 36 Millionen Euro. Nicht nur hier ist die Finanzlage schwierig. Wie sieht es in anderen Städten im Kreis aus?











In Esslingen hat die Hiobsbotschaft wie eine Bombe eingeschlagen: Die Stadt muss bei ohnehin schon angespannter Finanzlage mit deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen auskommen als bislang angenommen. Das wurde Anfang Januar bekannt – nur wenige Wochen nach der Verabschiedung des Doppelhaushalts für die kommenden zwei Jahre. Doch Esslingen ist längst nicht die einzige Kommune im Kreis, die mit einer schwierigen Finanzsituation zu kämpfen hat.