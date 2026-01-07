Finanzielle Schieflage: Was vier Rathauschefs angesichts der Finanznot raten

1 Die Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD, Esslingen), Richard Arnold (CDU, Schwäbisch Gmünd), Matthias Knecht (Ludwigsburg), Boris Palmer (Tübingen). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Selbst Städte wie Stuttgart schnüren Sparhaushalte. Vier Oberbürgermeister aus der Region machen Vorschläge, wie gespart werden kann – es geht um die Jüngsten und die Schwächsten.











Die Aussagen sind nicht neu – und haben in der geballten Kraft doch eine andere Qualität. Die vier Oberbürgermeister aus Ludwigsburg, Esslingen, Tübingen und Schwäbisch Gmünd haben sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz für Erleichterungen für die Kommunen in Baden-Württemberg ausgesprochen. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen werde auch 2026 das zentrale Thema sein, sagte der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos). Ihm geht es auch darum, Verständnis in der Bevölkerung zu wecken. Es gehe ans Eingemachte. Das werde die Bevölkerung auch spüren. Als Beispiel nannten die Rathauschefs die Kinderbetreuung, aber auch die Inklusion von behinderten Menschen.