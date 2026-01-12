Finanzen: WWF kritisiert Banken für hohen Nachholbedarf im Klimaschutz

1 Der Umweltverband WWF kritisiert Banken für fehlende Klimaschutzbemühungen Foto: Helmut Fricke/dpa

Seit dem Jahrwechseln gelten für Banken neue EU-Umweltvorgaben. Doch die Naturschutzorganisation WWF sieht noch viel Arbeit bei den Geldhäusern. Manche bekannten Institute schneidet relativ gut ab.











Frankfurt/Main - Banken in Deutschland haben aus Sicht des WWF großen Nachholbedarf in Sachen Klimaschutz. In einem Rating, das 15 deutsche Institute wie Commerzbank, Deutsche Bank und ING unter die Lupe nahm, bemängelt die Umweltschutzorganisation, dass Banken den Klima- und Umweltschutz nicht genug in ihre Geschäftsprozesse der Banken integrieren. "Der deutsche Bankensektor ist auf dem Weg – aber noch lange nicht am Ziel."

"Banken entscheiden mit jedem Kredit, ob wir eine zukunftsfähige Wirtschaft finanzieren – oder die nächste Krise", sagt David Knewitz, Sustainable-Finance-Experte beim WWF Deutschland. "Diesen Hebel müssen sie konsequent nutzen. Denn intakte Ökosysteme sind die Basis für wirtschaftliche Stabilität." Der Schutz der Biodiversität spiegele sich nur punktuell im Bankenwesen wider, sagt Knewitz.

"Defizite in der Umsetzung"

Zwar würden Klimaziele zunehmend implementiert, Portfolios stärker entlang von Klimakriterien gesteuert sowie Ausschluss- und Positivkriterien in Anlageprodukten häufiger systematisch angewendet, schreibt der WWF.

Zugleich gebe es Defizite in der Umsetzung im Kredit- und Investmentgeschäft sowie in der Produktgestaltung. "Ein systematisches Monitoring von Klima- und Naturwirkungen über alle Geschäftsbereiche hinweg ist nicht flächendeckend etabliert." Dabei hänge über die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung direkt oder indirekt von funktionierenden Ökosystemen ab.

ING vorne, Commerzbank Mittelmaß

Von 15 untersuchten Banken im Rating, das mit der Beratungsgesellschaft Deloitte erstellt wurde, erreicht laut WWF nur die ING den Status "Vorreiter". Die Bestnote "Visionär" schaffte kein deutsches Institut. Auf ING folgen Triodos Bank, Deutsche Bank und GLS Bank als "Verfolger". Zehn Banken – darunter Commerzbank, DKB und die Landesbanken – landen im Mittelmaß. Schlusslicht ist die Berliner Volksbank.

Neue EU-Vorgaben in Kraft

Auch die Aufseher in der EU treiben das Thema Nachhaltigkeit im Finanzwesen voran. Seit diesem Sonntag sind neue Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) in Kraft: Sie verpflichten Banken, Nachhaltigkeitsrisiken verbindlich in ihr Risikomanagement zu integrieren.

Knewitz fordert ein Aufholen der Banken. "Was jetzt nötig ist, sind ehrgeizige, überprüfbare und wissenschaftlich fundierte Ziele für Klima- und Biodiversitätsschutz, die fest in Geschäftsstrategie, Kredit- und Anlageentscheidungen sowie in Preis- und Kapitalsteuerung verankert sind."

Für das Rating wurden Banken in drei Bereichen bewertet: Governance, Finanzieren und Investieren. Grundlage war ein Fragebogen mit 55 Komplexen. Bewertet wurde auf Basis von Selbstauskünften und öffentlich verfügbaren Informationen.