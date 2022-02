4 Verbraucher können heute einen Kredit von zuhause aus beantragen. Vom ersten Schritt, dem Sammeln von Informationen und Vergleichen von Angeboten, bis hin zu Unterschrift unter den Kreditvertrag sind alle Schritte im Prozess der Kreditbeantragung volldigital möglich. Foto: Pixabay

Einen Kredit aufzunehmen, war bisher eine aufwendige Angelegenheit. Oft waren dafür persönliche Gespräche notwendig. Der Onlinekreditantrag musste mehrere Schritte durchlaufen, die nicht alle digital möglich waren. Der Antragsteller musste die Unterlagen kopieren und dann zur Post bringen. Am Ende des Verfahrens, wenn endlich der Kreditantrag vorlag, war es auch hier erforderlich, den Antrag persönlich zu unterschreiben. Anschließend war noch die Identifikation per Post-Identverfahren notwendig. Die Kreditvergabe dauerte auf diese Weise einige Tage. Mittlerweile ist das anders geworden. Auch im Banking ist die Digitalisierung angekommen und alle Schritte sind heute digital möglich.















Das Internet macht Kredite einfach

Heute geht kaum mehr jemand zur Bank, um sich dort ein Angebot machen zu lassen für einen Kredit. Wer heute einen Kredit braucht, macht im Internet einen Online-Kreditvergleich, um ein günstiges Angebot zu finden. In den Vergleichsportalen sind die Daten bereits so aufbereitet, dass sie sich leicht vergleichen lassen. Der Interessent gibt schon beim Vergleich an, welche Kreditsumme, Ratenhöhe und Laufzeit er wünscht. Aus den verschiedenen Angeboten wählt er sich dann das Angebot aus, das ihm am meisten zusagt und tritt in Kontakt mit der Bank, um ein individualisiertes Kreditangebot zu erhalten. Die effektiven Jahreszinsen, die der Kreditvergleich zunächst anzeigt, sind nur Durchschnittswerte. Für ein individualisiertes Kreditangebot braucht die Bank noch weitere Angaben, die der Interessent einfach in das Onlineformular der Bank eingibt. Erst nach Beurteilung der Bonität erhält der Interessent ein verbindliches Angebot. Durch die ganzen digitalen Schritte verkürzt sich der gesamte Prozess bis zur Auszahlung, sodass die Bank einen Sofortkredit im Idealfall innerhalb von 24 Stunden auszahlt.

Die Bank braucht Nachweise

Die Bank vergibt den Kredit natürlich nicht einzig auf der Grundlage der Angaben eines Interessenten. Sie will Nachweise zum Einkommen sehen. Hier bieten sich zwei digitale Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit: Antragsteller können die Unterlagen einscannen und bei der Bank hochladen, sodass ein Mitarbeiter die Unterlagen prüfen kann. Die zweite Möglichkeit: Antragsteller nutzen den digitalen Kontoblick.

Der digitale Kontoblick ist der einfachere und schnellere Weg. Die Verfahrensweise ist noch recht neu. Beim digitalen Kontoblick erhält die Bank einmalig Zugriff auf das Konto des Kreditnehmers, um sich ein Bild von der finanziellen Situation zu machen. Die Bank kann dabei die Kontobewegungen der letzten 90 Tage einsehen. Das funktioniert so ähnlich wie eine Sofortüberweisung. Der Antragsteller meldet sich über eine spezielle Anmeldemaske mit Benutzername und PIN bei seinem Onlinebanking an. Den Kontoblick schaltet er mit einer TAN frei. Erst jetzt hat die Bank Einblick in das Konto, kann die Einnahmen direkt über das Konto überprüfen und auch die Ausgaben beurteilen.

Dieses Verfahren geht viel schneller als das bisher übliche mit eingescannten oder eingesandten Unterlagen. Mithilfe des Kontoblicks ist es den Banken viel schneller möglich, die finanzielle Situation des Antragstellers zu beurteilen, sodass der Antragsteller meist bereits nach ein paar Minuten erfährt, ob die Bank den Kredit bewilligt oder nicht. Das gilt vor allem für pauschale Kreditangebote und kleineren Krediten. Liegt die Kreditsumme weitaus höher als 10.000 Euro, sind umfangreichere Prüfungen notwendig.

Hinweis: Der digitale Kontoblick dient nur der Prüfung der finanziellen Situation des Antragstellers. Er ersetzt nicht die Überprüfung der Kreditwürdigkeit bei der Schufa.

Welche Vorteile hat der digitale Kontoblick?

Die Nutzung der Kontoblick-Funktion spart sehr viel Zeit. Die Bank kann sich bereits zum Zeitpunkt der ersten Kreditanfrage ein Bild von der finanziellen Situation machen und direkt ein verbindliches Angebot für den Kunden erstellen. Auch die Auszahlung kann dann viel schneller erfolgen. Kreditnehmer können damit sehr viel Zeit sparen.

Darüber hinaus sparen sich Antragsteller mit dem digitalen Kontoblick eine Menge Papierkram. Es ist nicht mehr notwendig, die Unterlagen zu kopieren und mit der Post zu verschicken oder sie einzuscannen und hochzuladen. Die Erstellung und Übersendung des digitalen Kontoauszugs, auf dem das Einkommen ausgewiesen ist, ist in wenigen Sekunden erledigt.

Die Datenübertragung ist dabei sehr sicher, denn sie erfolgt ausschließlich über eigene Schnittstellen der Bank. Es sind nur Absender und Empfänger daran beteiligt. Die Übertragung der Daten mittels Schnittstellen gilt als besonders sicher. Die Bank speichert die Login-Daten für den digitalen Kontoblick nicht. Sie sind für den einmaligen Zugriff vorgesehen. Sie gibt die Daten auch nicht an Dritte weiter. Die Bank erhält dabei keinen Zugriff auf das Konto. Sie kann lediglich die Daten sehen und auch keine Abbuchungen vornehmen.

Wichtig dabei ist, dass die Antragsteller einen Computer nutzen mit einem aktualisierten Betriebssystem und auch der Browser sollte aktuell sein. Das beugt Sicherheitslücken vor.

Wozu der digitale Kontoblick?

Kreditinstitute vergeben Kredite anhand bestimmter Kriterien. Wichtigstes Kriterium ist die Bonität des Kunden. Um die Bonität zu bewerten, nutzen Banken verschiedene Kriterien:

positive Schufa-Auskunft

Höhe des monatlichen Einkommens

ordnungsgemäße Kontoführung

Mit dem digitalen Kontoblick erhält die Bank direkt Zugriff auf wichtige Bewertungsdaten. Es ist nicht notwendig, Unterlagen zusammenzusuchen, umständlich einzuscannen oder zu kopieren, um sie dann per Post oder Upload der Bank zur Verfügung zu stellen.

Einzige Voraussetzung, damit der Kontoblick funktioniert: Der Kunde hat ein Girokonto mit Online-Banking-Funktion.

Kontoblick erfolgt vollautomatisch

Für den digitalen Kontoblick arbeiten die Banken mit einem Dienstleister zusammen, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) legitimiert sein muss. Das FinTech-Unternehmen erstellt eine Umsatzaufstellung des Girokontos der letzten 90 Tage und analysiert die Daten. Es sitzt dabei kein Bankmitarbeiter vor dem Bildschirm, um sich die Kontobewegungen anzuschauen. Dieser Prozess läuft vollautomatisch ab. Besonders hohe Chancen auf eine Antragsbewilligung haben Antragsteller, die weder Rücklastschriften vorweisen, noch das Konto überzogen haben und die über einen regelmäßigen Gehaltseingang verfügen.

Video-Identverfahren und digitale Unterschrift – weitere digitale Schritte

Auch wenn es schon länger möglich war, der Bank alle notwendigen Unterlagen digital per Upload zur Verfügung zu stellen, gibt es noch zwei weitere Schritte, die bisher noch analog stattfinden mussten: die Legitimierung und die Unterschrift unter dem Kreditantrag. Beides war bisher persönlich notwendig. Doch das hat sich jetzt geändert.

Bei einem Onlinekredit war es bisher notwendig zur Legitimation das Post-Identverfahren zu durchlaufen. Dazu musste der Antragsteller mit den ausgedruckten Kreditunterlagen zur Bank gehen. Dort musste der Kunde ein spezielles Formular unterschreiben und seinen Personalausweis vorlegen, um seine Identität bestätigen zu lassen.

Mittlerweile gibt es dazu auch eine Online-Möglichkeit: das Video-Identverfahren. Die Post und verschiedene andere Dienstleister bieten diesen Service an. Der Ablauf ist dabei ähnlich. Der Antragsteller erhält einen Link von seiner Bank zu dem Dienstleister, mit dem die Bank zusammenarbeitet. Er muss seinen Ausweis in verschiedenen Winkeln vor die Kamera halten und auch selbst gut sichtbar für die Kamera sein. Eventuell stellt der Mitarbeiter noch ein paar Fragen. Am Ende erfolgt die Bestätigung der Identität, die der Dienstleister dann direkt an die Bank weiterleitet.

Die Unterschrift war bisher ebenfalls handschriftlich notwendig. Doch mit dem neuen Gesetz hat sich das geändert. Die elektronische Signatur und die handschriftliche Unterschrift sind bei Anwendung der entsprechenden Verfahren gleichgestellt.

Nutzer müssen sich dazu bei einem zertifizierten Anbieter anmelden und zweifelsfrei identifizieren. Die dann erzeugte Unterschrift ist rechtsgültig. Die eIDAS-Verordnung der EU hat diese Vorgehensweise möglich gemacht.

Was ist die eIDAS-Verordnung?

Die eIDAS-Verordnung ist eine EU-Verordnung, die zum 1. Juli 2016 in Kraft getreten ist. Darin sind sogenannte elektronische Vertrauensdienste und elektronische Identifizierungsverfahren für alle 28 EU-Mitgliedstaaten geregelt. Dabei geht es um weit mehr als nur um das Video-Identverfahren. Vertrauensdienste gibt es in folgenden Bereichen:

elektronische Signatur

elektronische Siegel

elektronische Zeitstempel

digitale Zertifikate erstellen, überprüfen und validieren, um Webseiten zu authentifizieren

digitale Einschreiben übermitteln

Signaturen, Siegel und Zertifikate, die diese Dienste betreffen, bewahren.

Mit einer elektronischen Signatur können Verbraucher rechtssicher Willenserklärungen abgeben, beispielsweise bei einem Kaufvertrag oder einen Kreditantrag. Es gibt mittlerweile einige Dienstleister, die sich auf die rechtskonforme Aufbewahrung von Siegeln, Signaturen und Zertifikaten spezialisiert haben. Die digitalen Archive lösen nach und nach die Archive mit Dokumenten aus Papier ab.

Staatliche Kontrolle bei hochsensiblen Daten

Damit hier alles mit rechten Dingen zugeht, und Betrüger sich nicht so einfach Zugriff auf diese hochsensiblen Daten verschaffen können, hat der Staat Kontrollmechanismen eingeführt. Diese Aufgabe hat im Fall der eIDAS-Verordnung das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Bei Kreditanträgen ist zusätzlich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht involviert.

Es sind nur Dienstleister zugelassen, die das EU-Vertrauenssiegel für qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter tragen. Alle Dienstleister, die das Siegel tragen, sind in der Vertrauensliste eingetragen, die die EU-Kommission für alle EU-Mitgliedstaaten führt. Die Liste kann jeder einsehen.

Fazit – Kreditaufnahme einfach wie nie

Die Digitalisierung der Kreditbeantragung hat diesen Prozess für Verbraucher stark vereinfacht. Insbesondere Pauschalkrediten mit einer niedrigen Kreditsumme und oft vergebenen Konditionen sind schnell bewilligt. Das Geld ist in vielen Fällen bereits nach 36 Stunden auf dem Konto. Die schnelle Bearbeitung bezieht sich allerdings auf den Regelfall, wenn die Bonitätsabfrage positiv ausfällt. Denn erst nach der Bonitätsabfrage legt die Bank die Zinsen fest. Auch wenn Rückfragen bestehen und der Antragsteller nicht direkt antwortet, kann es zu Verzögerungen kommen.

Durch diese digitalen Schritte ist es heute nicht mehr notwendig, auch nur das Haus zu verlassen, um einen Kreditantrag zu stellen. Es ist kein Postversand mehr notwendig. Das bedeutet weniger Wege, weniger Papier. Letztendlich ist der volldigitale Kredit auch gut für das Klima. Sofern die Bank keine Rückfragen hat, ist der volldigitale Kredit innerhalb von 24 bis 48 Stunden ausgezahlt. Feiertage oder Wochenenden können die Auszahlungszeit verlängern.