Der Landkreis soll seine Kommunen stärker entlasten, als Landrat Eininger im Haushaltsplan 2021 vorgesehen hat. Das fordert eine Mehrheit des Kreistags.

Kreis Esslingen - Das Spannendste an den Reden zum Kreisetat 2021: Wie viele Zuschauer bekommen die Fraktionsvorsitzenden? 97 Kreisräte, einige Verwaltungsangestellte und eine Handvoll Bürger sitzen normalerweise im großen Saal des Landratsamtes, wenn der Esslinger Kreistag sein „Königsrecht“ wahrnimmt und den Haushalt debattiert. Doch die Sitzung wurde abgesagt, um in der Coronazeit vorbildlich zu sein. Die Reden von sieben Fraktionschefs und einem Einzelkämpfer sind nun als Youtube-Film auf der Homepage des Landkreises abrufbar. Beschlossen wird der Etat am 10. Dezember, möglichst in Präsenzsitzung.