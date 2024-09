Finanzen in Leinfelden-Echterdingen: Hohe Steuereinnahmen sind Segen und Fluch zugleich

1 Leinfelden-Echterdingen muss aufgrund der hohen Einnahmen im Jahr 2023 muss nun viel Umlage bezahlen. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat im Jahr 2023 allein 83 Millionen Euro an Gewerbesteuer eingenommen. Das bereitet der Kommune nun auch einige Probleme.











Eigentlich wollte die Finanzverwaltung von Leinfelden-Echterdingen am kommenden Dienstag in der Gemeinderatssitzung ihren Entwurf für den Doppelhaushalt 2025/2026 einbringen. Dieser Schritt wird um mindestens einen Monat verschoben, sagt Oberbürgermeister Otto Ruppaner unserer Zeitung. Weitere Gesprächsrunden sind nötig. Denn: „Es wird eine große Herausforderung werden, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen“, erklärt er. Die Stadtverwaltung und der Gemeinderat müssten sich fragen, was sich die Stadt noch leisten will und kann. „Wir müssen Prioritäten setzen und uns überlegen, wie es strukturell weitergeht.“