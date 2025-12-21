Finanzen in Filderstadt: Warum in Filderstadt auch am Klimaschutz gespart wird
1
Photovoltaik auf dem Dach hat die Stadt bisher gefördert – das will sie auch weiterhin tun. Foto: picture alliance/dpa

Klimaschutz wird in Filderstadt großgeschrieben, die Stadt unterstützt die Bürger bei Maßnahmen dazu. Doch hier gibt es jetzt deutliche Kürzungen – warum?

Landauf, landab müssen die Kommunen ihr Geld zusammenhalten, und auch in Filderstadt zeigt sich allmählich, wie sich der Sparzwang konkret niederschlägt. Die Stadt muss sich sogar bei einem ihrer wichtigsten Themen der vergangenen Jahre beschränken, nämlich beim Klimaschutz. So will sie die Fördermittel, die Bürgerinnen und Bürger für Klimaschutzmaßnahmen in Anspruch nehmen können, um mehr als 50 Prozent eindampfen. Der Grund dafür ist die schlechte Haushaltslage.

