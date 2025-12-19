Finanzen in Filderstadt: Sogar die Schwimmbäder sind nicht mehr tabu

Die Haushaltsberatungen in Filderstadt gehen weiter: Was wollen die Gemeinderatsfraktionen? Von Verpackungssteuer bis Personalkostendeckel: Was steht zur Debatte?
Die Beratungen zum Doppelhaushalt 2026/27 zeigen: Filderstadt rutscht finanziell deutlich ab und wird keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Gründe: sinkende Steuereinnahmen bei viel zu hohen Ausgaben. In der Konsequenz sieht der Haushaltsplanentwurf für 2025 bis 2027 Kreditaufnahmen von insgesamt 107 Millionen Euro vor. Unter diesem Eindruck haben die Gemeinderatsfraktionen ihre Etatreden gehalten und ihre Anträge eingebracht.