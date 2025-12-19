Finanzen in Filderstadt: Sogar die Schwimmbäder sind nicht mehr tabu

Einkaufen in Filderstadt Landwirt öffnet Laden mit regionaler Ware – „Wir sind in den Startlöchern“

Seit kurz vor Ostern steht der ehemalige Gemüseladen an der Harthäuser Ortsdurchfahrt leer, nun aber tut sich was. Wer sind die Neuen? Und wann geht es los?