Finanzen in Filderstadt: Den nächsten Steuerrekord geknackt

Filderstadt hat in Summe 49 Millionen Euro an Gewerbesteuern eingenommen – so viel wie noch nie.

Kurz vor dem Jahresende hat der Filderstädter Kämmerer ein Finanz-Update gegeben. Bei den Erträgen gab es gegenüber dem Plan eine Verbesserung um knapp 22 Millionen Euro. Vor allem die Gewerbesteuer haut rein.











Der neue Filderstädter Haushaltsplan befindet sich in Bearbeitung. Am kommenden Montag werden die Fraktionen ihre Etatreden halten. Kurz zuvor hat der Kämmerer Georg Braunmüller noch ein Finanz-Update fürs laufende Jahr gegeben. Bei den Erträgen gab es demnach eine Verbesserung um knapp 22 Millionen Euro. Vor allem deutlich höhere Steuereinnahmen als veranschlagt spielen hier rein. Hervorzuheben ist die Gewerbesteuer. Hier kann Filderstadt zum zweiten Mal in Folge einen Rekord vermelden. 15,8 Millionen Euro mehr als erwartet wurden eingenommen, in Summe 49 Millionen Euro. „Das ist der höchste Stand, den die Stadt je hatte“, sagte Georg Braunmüller in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird wohl um knapp eine Million Euro höher ausfallen als eingeplant.