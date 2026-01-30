Finanzdebakel in Esslingen: Unerfreuliche Wahrheiten bei Sondersitzung im Gemeinderat

1 Das Interesse an der Sondersitzung des Gemeinderats zu den Esslinger Stadtfinanzen war riesengroß. Foto: Roberto Bulgrin

In einer Sondersitzung des Esslinger Gemeinderats wurde diskutiert, wie die Stadt mit den Gewerbesteuereinbrüchen umgehen soll. Die Stimmung war angespannt.











Esslingen fehlen 36 Millionen Euro an Gewerbesteuern – ein herber Schlag für die Stadtfinanzen. Anfang Januar erfuhr die Stadt, dass die ursprüngliche Kalkulation nicht zu halten ist. Da war es klar, dass der Gemeinderat umgehend zu einer Sondersitzung zusammenkommen muss, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Gut, dass CDU, Freie Wähler und FDP/Volt gemeinsam eine Sondersitzung des Gemeinderats durchgesetzt haben.