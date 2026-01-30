Finanzdebakel in Esslingen: Unerfreuliche Wahrheiten bei Sondersitzung im Gemeinderat
1
Das Interesse an der Sondersitzung des Gemeinderats zu den Esslinger Stadtfinanzen war riesengroß. Foto: Roberto Bulgrin

In einer Sondersitzung des Esslinger Gemeinderats wurde diskutiert, wie die Stadt mit den Gewerbesteuereinbrüchen umgehen soll. Die Stimmung war angespannt.

Esslingen fehlen 36 Millionen Euro an Gewerbesteuern – ein herber Schlag für die Stadtfinanzen. Anfang Januar erfuhr die Stadt, dass die ursprüngliche Kalkulation nicht zu halten ist. Da war es klar, dass der Gemeinderat umgehend zu einer Sondersitzung zusammenkommen muss, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Gut, dass CDU, Freie Wähler und FDP/Volt gemeinsam eine Sondersitzung des Gemeinderats durchgesetzt haben.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.