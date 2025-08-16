Finalsieg gegen Niederlande: Deutschland nach zwölf Jahren wieder Hockey-Europameister

1 Hart umkämpftes Finale im Hockey-Park zwischen Deutschland und Niederlande. Foto: Federico Gambarini/dpa

Die Entscheidung um den EM-Titel fällt erst im Penalty-Shootout. Alle deutschen Spieler treffen.











Mönchengladbach - Die deutschen Hockey-Herren haben erstmals seit zwölf Jahren wieder einen EM-Titel gewonnen und bleiben mit nun neun Erfolgen Rekordsieger in diesem Wettbewerb. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning bezwang in einem spannenden Endspiel Olympiasieger Niederlande nach dem 1:1 in normaler Spielzeit mit 4:1 im Penalty-Shootout ist damit amtierender Weltmeister und EM-Titelträger. Zudem sicherte sich die Mannschaft schon vor dem Finale das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Belgien und den Niederlanden.

Vor fast 10.000 Zuschauern im ausverkauften Mönchengladbacher Hockey-Park fiel die Entscheidung für die deutsche Mannschaft zwei Tage nach dem grandiosen 4:1-Halbfinalsieg gegen Spanien im Shootout. Vorher traf Justus Weigand (46. Minute) zum 1:1. Die Niederländer, die zuvor vier der letzten fünf Europameisterschaften gewinnen konnten, kamen durch Tijmen Reyenga (26. Minute) zur 1:0-Führung. Thies Prinz verwandelte den entscheidenden Penalty. Für den deutschen Kapitän Mats Grambusch war es nach 14 Jahren im Nationaltrikot das letzte Länderspiel.