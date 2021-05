1 Da ist das Ding: Trainer Thomas Tuchel feiert als strahlender Sieger mit silbernem Henkelpokal den Champions-League-Triumph des FC Chelsea. Foto: AFP/Susana Vera

Thomas Tuchel hat in der Champions League mit dem FC Chelsea seinen ersten internationalen Titel als Trainer gewonnen. Dabei hat er als Taktiktüftler überzeugt und sich von einer neuen Seite gezeigt.

Porto/Stuttgart - Um 23.43 Uhr hat Thomas Tuchel am Samstagabend noch einmal all seine Kraft zusammengenommen. Lachend packte er den silbernen Henkelpokal mit beiden Händen und schwang ihn in den Nachthimmel von Porto. Dort, im Estádio do Dragão, erlebte der 47-jährige Schwabe seinen größten Moment als Trainer. „Für mich fühlt sich das alles wie in einem Film an“, sagte Tuchel. Dabei wirkte er mit seinen schmalen Schultern zuvor lange wie jemand, der die Last des zum Erfolg verdammten Fußballlehrers nicht würde stemmen können.