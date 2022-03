10 Dominik Stuckmann, der Bachelor 2022, verteilt die letzte Rose. Foto:

Zwei Frauen, eine Rose, ein Mann – das große Finale beim Bachelor 2022 steht an. Wer geht mit dem Traumprinzen nach Hause? Die letzte Folge im Überblick.















Link kopiert

Küsse, Umarmungen, Tränen – beim Finale des Bachelors 2022 wird noch einmal die gesamte Klaviatur der Gefühlspalette ausgespielt. In den letzten Tagen in Mexiko stehen noch einmal Dates an. Die letzte Chance für beide Seiten, sich zu sehen, zu reden und sich näherzukommen, bevor die Entscheidung ansteht.

Bringen die abschließenden Dates mehr Klarheit oder sorgen sie für noch mehr Verwirrung bei Dominik? Für wen wird er sich am Ende entscheiden? Anna oder Jana-Maria? Die finale Folge im Schnellcheck.

Die letzten offenen Fragen werden geklärt

Zunächst steht das Date mit Anna (33) an. „Es gibt noch eine Komponente, die mir ein wenig Unsicherheit gibt“, so der Bachelor vor dem Date. Es geht ihm um die Zeit nach dem Bachelor. Wird die zurückhaltende Hamburgerin ihre Zukunftspläne an das Leben des Bachelors anpassen? Finden die beiden einen Kompromiss?

Bei einem Picknick in der Natur gesteht die Hamburgerin: „Ich merke, dass ich mich verliebt habe. Ich will dich in meinem Leben haben, deswegen ist alles nicht in Stein gemeißelt.“ Die ehrlichen Worte beeindrucken den Bachelor und scheinen ihn zu beruhigen. „Scheiße, machst du mich glücklich“, antwortet er.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Dominik: „Wir haben uns das schön getrunken“

Bei dem Picknick mit Sekt soll es aber nicht bleiben. Bei einem Kinoabend unter einer kuscheligen Decke lassen die beiden ihre gemeinsame Reise Revue passieren. Doch Annas Unsicherheit kann Dominik ihr nicht ganz nehmen: „Wenn wir uns das nächste Mal sehen, wird es wieder sehr unangenehm“, sagt der 33-Jährige. Denn eine weitere Frau ist noch mit von der Partie.

Das letzte Date der Staffel

Jana-Maria (29) gehörte von Anfang an zu den Favoritinnen. Auch sie träumt bereits von ihrem eigenen Happy End: „In meinen Gedanken gibt es gar keine Anna mehr, da sind nur Dominik und ich (…) Er ist mein Traummann.“

Das Date mit der 29-Jährigen läuft ähnlich ab wie mit Anna. Zunächst treffen sich die zwei bei einem Picknick. Wie bei fast jedem Date wird viel gelacht. „Wir sind da einfach auf einer Ebene“, so der Bachelor.

„Ich will nicht, dass es aufhört“, sagt Jana-Maria. Und das tut es auch noch nicht. Denn auch sie wird bei einem Kinoabend in die Vergangenheit zurückversetzt. Ein Highlight dabei: der Fallschirmsprung. „Er passt so gut zu mir. Ich bin verliebt“, ist das Fazit der 29-Jährigen. Aber ist sich der Bachelor auch so sicher?

Die letzte Entscheidung

Die Stunde der Wahrheit. Nur noch eine Entscheidung, eine Rose zu vergeben. Im gewohnt schicken Anzug steht der Bachelor bereit und wartet auf die Damen. Zunächst auf Jana-Maria. „Ich werde die Zeit hier nie in meinem Leben vergessen“, sagt diese vor der Entscheidung. Und damit muss sie sich auch zufriedengeben müssen. Denn weitere Erinnerungen wird sie mit dem Bachelor nicht teilen können. „Mein Herz hat sich für Anna entschieden“, gesteht Dominik gegenüber Jana-Maria.

„Warum hast du dann beim letzten Date gesagt, dass du dich in mich verknallt hast?“, stellt Jana-Maria die berechtigte Frage. Weil er wirklich so empfunden habe, so der Bachelor. Sie nimmt die Antwort hin. Im Auto gesteht sie dann aber: „Ich fühle mich ein bisschen verarscht.“

Anna kann sich dagegen freuen: „Lass mir dich sagen, dass ich mich echt krass in dich verliebt habe“, gesteht Dominik. Und damit ist wohl alles gesagt, was gesagt werden muss. Er übergibt der 33-Jährigen die letzte Rose und einen ersten Kuss als Paar.

Sind die beiden noch immer ein Paar?

Aber sind die beiden auch nach der Sendung noch ein Paar? Das wird direkt im Anschluss beim Zusammentreffen des Bachelors mit den ehemaligen Teilnehmerinnen bei der Moderatorin Frauke Ludowig geklärt werden. Die Antwort von Anna auf die Frage: Ein liebevoller Kuss an Dominik.

Die gesamte Staffel gibt es hier zum Nachschauen.