Italiener in der Region Stuttgart feiern ihre Europameister

15 Fellbach hat eine große und partyfreudige italienische Community. In unserer Bildergalerie haben wir einige Impressionen aus Fellbach gesammelt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Beim Finale der EM 2021 feuern Anhänger der Squadra Azzura in der Region Stuttgart ihre Mannschaft an. Früh müssen die Fans der italienischen Nationalmannschaft einen Rückschlag verkraften – doch am Ende freuen sie sich über den großen Triumph.

Fellbach - Italien ist Europameister – und die Anhänger in der Region Stuttgart feiern den Titel ausgelassen. Italien hat sein mitreißendes Turnier mit dem zweiten EM-Triumph nach 1968 gekrönt und die Hoffnungen von Gastgeber England auf den ersten Titel seit 55 Jahren zerstört.

Vor der spektakulären Wembley-Atmosphäre von 67 173 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini am Sonntag in einem intensiven und hochspannenden Endspiel mit 3:2 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Lesen Sie hier: Alles Wissenswerte zum EM-Finale in unserem Newsblog

Englands Luke Shaw hat am Sonntagabend das schnellste Tor in einem EM-Finale erzielt. Der 25-Jährige traf im Endspiel gegen Italien im Londoner Wembley-Stadion nach 117 Sekunden zur 1:0-Führung der Three Lions.

Wie zuvor an den Spieltagen mit italienischer Beteiligung war in Fellbach wieder viel los: Dort trafen sich wieder mehrere Hundert Fans der Squadra Azzurra und fieberten mit ihrem Team mit. In unserer Bildergalerie haben wir einige Impressionen aus Fellbach gesammelt.