Filsfischer fordern mehr Rücksicht: Könnte ein Badeverbot gegen den Müll in der Fils bei Reichenbach helfen?

Könnte ein Badeverbot gegen den Müll in der Fils bei Reichenbach helfen?

1 Peter Kemnitzer wirft die Angel aus. Rund 20 Fischarten gibt es in der Fils. Foto: /Karin Ait Atmane

Das Wasser der Fils bei Reichenbach (Kreis Esslingen) ist so gut, dass dort rund 20 Fischarten wieder heimisch sind. Doch Plastikmüll bedroht die Idylle. Die Interessengemeinschaft Filsfischer (IGFF) appelliert nun an Besucher und die Kommune.











Link kopiert

Ein Badeverbot in der Fils? Die Interessengemeinschaft Filsfischer (IGFF), die zuständig für das Gewässer auf Reichenbacher Markung ist, möchte das eigentlich nicht verhängen. Aber sie appelliert dringend an alle, die sich am Filsufer aufhalten, ihren Müll wieder mitzunehmen. Und von der Gemeinde wünscht sie sich, dass sie ein paar Mülleimer aufstellt.