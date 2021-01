1 Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

In Esslingen ist es am Donnerstagabend zu einer filmreifen Prügelei gekommen. Zwei Autofahrer hatten sich gegenseitig provoziert, dann sprang der eine auf die Motorhaube des anderen.

Esslingen - In der Kiesstraße in Esslingen haben sich am Donnerstagabend ein Mercedes- und ein Mini-Fahrer geprügelt. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die beiden 29 Jahre alten Männer im Vorfeld auf der B 10 gegenseitig behindert. Nachdem beide die Bundesstraße an der Ausfahrt Esslingen Zentrum verlassen hatten, hielten sie gegen 17.15 Uhr an einer roten Ampel an der Kreuzung Kies- und Maillestraße.

Der Mercedes-Fahrer stieg aus seinem Wagen aus und schlug auf das Auto seines Kontrahenten ein. Der Mini-Fahrer fuhr auf den Angreifer zu, der daraufhin auf die Motorhaube des Kleinwagens sprang. Mit dem Schläger auf der Haube fuhr der Mini-Fahrer etwa 100 Meter weit, kam dann aber an einer Baustelle zum Stehen. Dort prügelte der Angreifer auf den Mann im Mini ein und verletzte ihn am Kopf. Der Rettungsdienst behandelte den Verletzten vor Ort.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall und insbesondere die Provokationen auf der B 10 beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711-3990330 zu melden.