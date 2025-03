Filmprojekt „Stuttgart im Zweiten Weltkrieg“: Nie gesehene Bilder aus dem Krieg – neue Serie mit 14 Filmen

Hobbyhimmel & Co. Nicht nur für Tüftler – Werkstätten zum Selbstmachen

Sägen, hobeln und in 3D drucken: alles kein Problem in den offenen Werkstätten Stuttgarts, wie etwa dem Hobbyhimmel in Feuerbach. Das Teilen von Werkzeugen und Ausstattung ist günstiger und nachhaltiger.