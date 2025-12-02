Filmpreis: One Battle After Another gewinnt bei Gotham Awards

1 Leonardo di Caprio spielt in "One Battle After Another" einen Familienvater mit Terror-Vergangenheit. Foto: -/Photo Courtesy Warner Bros. /dpa

Der Politikthriller mit Leonardo Di Caprio konnte sich in der Hauptkategorie durchsetzen – großer Abräumer des Abends war aber ein im Iran spielender Film.











New York - Der Politthriller "One Battle After Another" hat in New York die erste wichtige Auszeichnung der beginnenden Oscar-Saison gewonnen. Der zweieinhalbstündige Film von Paul Thomas Anderson mit Leonardo Di Caprio in der Hauptrolle erhielt den Gotham Award als bester Film des Jahres.

Großer Abräumer des Abends war mit drei Preisen aber der Film "Ein einfacher Unfall". Das im Iran spielende Politikdrama hatte bereits die Goldene Palme in Cannes gewonnen und bekam bei den Gotham Awards Auszeichnungen für die beste Regie von Jafar Panahi, für das beste Original-Drehbuch und als bester internationaler Film. Dadurch ging der deutsche Kandidat "In die Sonne schauen" in diesen beiden letztgenannten Kategorien leer aus. "Ein einfacher Unfall" geht als französischer Vorschlag ins Oscar-Rennen 2026 und kommt am 11. Dezember in die deutschen Kinos.

Eine Auszeichnung für die beste schauspielerische Leistung ging an Sope Dirisu für "My Father’s Shadow", einem 1993 in Nigeria spielenden Politik- und Familiendrama. Dessen Filmemacher Akinola Davies Jr. gewann auch einen Preis für den besten neuen Regisseur.

Die seit 1991 verliehenen Gotham Awards gelten als Auftakt der Trophäensaison, die im März mit der Oscar-Verleihung endet. Über die zehn Auszeichnungen in New York bestimmt eine kleine Gruppe Kritiker und Filmschaffender.

Zu früheren Gotham-Award-Gewinnern, die später auch Oscars holten, zählen Filme wie "Moonlight", "Birdman" und "Nomadland". Der Vorjahressieger "A Different Man" spielte dann aber keine Rolle mehr bei weiteren Preisverleihungen.