Filmfestspiele: Margaret Qualley überrascht auf Pressekonferenz mit Hund

4 Margaret Qualley kommt mit dem Film "Blue Moon" zur Berlinale. Foto: Sören Stache/dpa

US-Star Margaret Qualley präsentiert auf der Berlinale ihren neuen Film «Blue Moon». Auf einer Pressekonferenz zeigt sie ihren neuen tierischen Begleiter. Er heißt Smokey.











Berlin - US-Schauspielerin Margaret Qualley bekommt bei öffentlichen Auftritten neuerdings Unterstützung von einem tierischen Begleiter: ihrem Hund Smokey. Eingekleidet in einen kleinen Ringelpulli begleitete das Tier sie bei der Berlinale erstmals zu einer Pressekonferenz, wie die 30-Jährige der dpa sagte.

"Er ist schnell wieder verschwunden", sagte sie. "Er zappelte ein wenig da oben. Er spürte den Druck. Ich spürte den Druck." Qualley präsentiert in Berlin ihren neuen Film "Blue Moon". In dem Drama von Richard Linklater spielt sie an der Seite von Ethan Hawke und Andrew Scott.

Inspiriert von Demi Moore und ihrem Hund Pilaf

Qualley sorgte kürzlich mit ihrer Rolle im Oscar-nominierten Werk "The Substance" von Coralie Fargeat für Aufsehen. Sie spielt in dem Bodyhorror-Film mit Demi Moore - die auch gerne ihren Hund Pilaf mit zu öffentlichen Auftritten bringt.

Auf die Frage, ob Moore sie dazu inspiriert habe, sich einen Hund zuzulegen, scherzte Qualley: "Ich bin für immer von ihr inspiriert. Ich mache mir ständig Notizen, und eine der Notizen war, mir einen Hund anzuschaffen."