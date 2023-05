Neu im Kino: All the Beauty and the Bloodshed Nan Goldins Ballade von der sexuellen Abhängigkeit

Lange bevor es Begriffe wie LGBTQ gab, hat die US-Fotografin Nan Goldin die queere Szene in New York City bereits in Arbeiten wie der Diashow „Die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit“ (1979–1986) porträtiert. Ein Dokumentarfilm stellt Goldin nun auch als Aktivistin vor.