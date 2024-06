Esslingen: Geschwindigkeitskontrollen als Inspiration für einen Kurzfilm

1 Die beiden Filmemacher Claudio D’Attis (links) und Roberto Basile. Foto: Giulia Nappo

In seinem neuen Kurzfilm „Holy Bible“ thematisiert der Filmemacher Claudio D’Attis, der auch an der Hochschule Esslingen tätig ist, Glaube und Künstliche Intelligenz. Inspiration lieferten ihm zahlreiche Radarkontrollen auf einer Autofahrt.











Als Claudio D’Attis vor einigen Wochen mit dem Auto von Esslingen nach Stuttgart unterwegs war, wurde er auf der Strecke insgesamt vier Mal geblitzt – an unterschiedlichen Stellen versteht sich. Ein Ärgernis, an dem er freilich nicht unschuldig ist, das den 46-jährigen Filmemacher, der an der Esslinger Hochschule tätig ist, allerdings dazu angeregt hat, ein Drehbuch zu schreiben. „Wie bei einer Foto-Kamera muss man manchmal das Negative in etwas Positives verwandeln“, sagt D’Attis, der Kommunikationswissenschaften in Italien studiert hat. Das Resultat: Der etwa zehnminütige Film „Holy Bible“, den er unter anderem gemeinsam mit dem Filmemacher und Tänzer Roberto Basile verwirklich hat.