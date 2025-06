Filme, Serien und Dokus: Streaming-Tipps der Woche

1 Vater David (Steve Carell, r) und Sohn Nic Sheff (Timothée Chalamet, l) müssen reden. Foto: François Duhamel/MDR/AMAZON CONTENT SERVICES/dpa

Was sich derzeit zu streamen lohnt - etwa das Drama «Beautiful Boy» in der ARD-Mediathek.











Link kopiert

Berlin - Eine Reise durch die Drogenhölle, eine Reise ohne Wiederkehr und eine Reise durch die Nacht.

"Beautiful Boy" (ARD Mediathek)

Wenn ein Kind in die Drogensucht abrutscht, ist das für Eltern der Horror. Das ständige Bangen, die Hoffnung auf Rettung und die bittere Enttäuschung eines Rückfalls. Um diese Gefühle geht es im Drama "Beautiful Boy". Hollywood-Star Timothée Chalamet ("Dune") spielt darin den Jugendlichen Nic, der nach Alkohol, Zigaretten und anderen Drogen schließlich bei Methamphetamin landet, einer verheerenden Substanz, die extrem süchtig macht und schlimme Schäden im Körper anrichtet. Vater David (Steve Carell) setzt alles daran, um seinen Sohn aus diesem Teufelskreis der Sucht zu befreien. Die Hoffnungen auf ein Gelingen des Entzuges sind groß, doch dann ist Nic plötzlich spurlos verschwunden und David ist verzweifelt. "Beautiful Boy" beruht auf einer wahren Geschichte und ist bis zum 6. Juli in der ARD Mediathek zu sehen.

""Titan" –Todesfahrt zur "Titanic"" (ZDF)

Fünf Menschen brechen im Juni 2023 mit dem Spezialboot "Titan" zum Wrack der legendären "Titanic" auf. Das Ziel liegt in 3.800 Meter Tiefe. Plötzlich reißt der Funkkontakt ab. Die Expedition gerät zur Katastrophe, es wird eine dramatische Reise ohne Wiederkehr. Fünf Tage später entdeckt man nur noch Trümmer. Der US-Unternehmer Stockton Rush ist gemeinsam mit vier Passagieren dem Unglück zum Opfer gefallen. Schritt für Schritt zeichnet die "Terra X"-Dokumentation "Titan– Todesfahrt zur "Titanic"" die Hintergründe und Ursachen des Unglücks nach. "Eine moderne Legende eines Ikarus, der nicht zur Sonne wollte, sondern auf den Grund des Meeres", wie das ZDF es zusammenfasst. Ab 6. Juni zu streamen, am 22. Juni (19.30 Uhr) im Zweiten.

"Leider geil! - 40 Jahre deutscher Hip-Hop" (RTL+)

Wieso ist Hip-Hop aus Heidelberg immaterielles Kulturerbe der UNESCO? Wie konnte der Gangsta-Rap aus Berlin die 2000er erobern? Welcher deutschsprachige Rapper ist erfolgreicher als die Beatles und welchen Einfluss haben Rap-Texte auf die deutsche Sprache? Die Musik-Doku "Leider geil! - 40 Jahre deutscher Hip-Hop" geht auf Zeitreise durch vier Jahrzehnte. Künstler und Experten wie Marteria, Cro oder Niko Backspin erklären die Faszination und beleuchten den Siegeszug der hierzulande erfolgreichsten Musikrichtung. Aber auch Sterne-Koch Nelson Müller, die Breakdancer Heiko Hahnewald, Tom Nixx oder Vartan Bassil von den Flying Steps, sowie der international berühmte Graffiti-Künstler Mirko Reisser alias Daim erklären, wie Rap, Breaking, DJing und Graffiti ihren Platz fanden. Außerdem erklärt die Doku den Einfluss von Spotify, Tiktok & Co. Der Sechsteiler ist jetzt beim Streamingdienst RTL+ abzurufen.

"Love Scam – Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs" (Wow)

Geld oder Liebe? Jahrelang trieb ein Betrüger im Kölner Nachtleben sein Unwesen. Er machte sich an Männer heran und erschlich sich erst ihr Vertrauen – und dann ihr Geld. In der dreiteiligen Doku-Serie "Love Scam – Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs" sprechen Betroffene, wie sich der Abzocker mit falscher Identität seine Liebe, die Nähe zu seiner Familie und Tausende Euro ergaunerte. Eines der Opfer brachte den Betrüger, der als falscher Anwalt sogar jahrelang die Justiz an der Nase herumführt haben soll, schließlich auf die Anklagebank eines Gerichts. Die drei Teile sind bei Sky und Crime zu sehen.

"Sara - Die Frau im Schatten" (Netflix)

Bis zu ihrem Ausscheiden war Sara eine erfolgreiche Geheimagentin. Nun liegt ihr Leben in Scherben: Ihr erwachsener Sohn wurde auf der Straße vor seinem Haus von einem Auto überfahren und ist tot. War es wirklich nur ein Unfall? Sara kann das nicht so recht glauben und will herausfinden, was wirklich geschehen ist. In ihrer Verzweiflung bittet sie eine ehemalige Kollegin beim Geheimdienst um Hilfe. Doch so einen Gefallen gibt es nicht umsonst: Sie soll wieder als Agentin tätig sein. Denn Sara hat eine besondere Fähigkeit: Sie kann Lippenlesen. Höchst nützlich bei den brisanten Ermittlungen bis in höchste Kreise, in denen sich die Agentin bald wiederfindet. Die sechsteilige Serie "Sara - Die Frau im Schatten" aus Italien läuft bei Netflix, wo sie schon kurz nach dem Start in den Top Ten der beliebtesten Serien ganz vorn landete.