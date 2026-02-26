Filmdreh in Stuttgart: Für eine schwarze Komödie fallen im Barbershop auch nachts die Haare
10
Tito Uysal und sein Co-Regisseur Serdar Gençol prüfen eine Aufnahme. Foto: StZN/ak

Ein Stuttgarter Herrensalon wird zur nächtlichen Filmkulisse. Tito Uysal dreht hier seinen Abschlussfilm und erzählt vom Safe Space und den Ängsten einer migrantischen Community.

Wird hier jetzt rund um die Uhr rasiert? Im Barbershop an der Tübinger Straße ist derzeit auch nachts reger Betrieb. Doch statt Barthaaren fallen hier Filmklappen. Bis in die Morgenstunden dreht Tito Uysal an diesem „haarigen“ Ort seinen Abschlussfilm für die Filmakademie Baden-Württemberg; „Barbershop“ heißt die schwarze Komödie, die vom tragisch endenden Besuch eines Kontrolleurs in einem türkischen Herrensalon erzählt. Bei der Inspektion im Laden von Cenk geht einiges schief.

