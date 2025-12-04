Film über Jehova-Aussteiger: „So macht man Menschen gefügig“ – Film blickt in Parallelwelt der Zeugen Jehovas
1
Drei Ex-Jehovas, die den Mut haben, über ihre Erlebnisse und ihren Ausstieg zu erzählen. Sie wollen andere ermutigen, auch aus der Deckung zu kommen. Foto: © sichtlichmensch/Andy Reiner

Gewalt, Einsamkeit und keine Hilfe: Der Fotograf Andreas Reiner hat mit Aussteigern der Zeugen Jehovas einen Film gedreht. Er erzählt von Menschen, die nicht mehr schweigen wollen.

Als Passant erlebt man die Zeugen Jehovas meist in Fußgängerzonen und auf Marktplätzen. Dort stehen sie meist zu mehreren mit einem Trolley, auf dem ihre Missionsschriften versammelt sind. Eine eingeschworene Gemeinschaft, so scheint es, die zusammenhält. Doch was geschieht, wenn man sich als Jugendlicher oder auch Erwachsener aus diesem Verbund lösen möchte? Und wie sieht eine Kindheit in der Gemeinschaft aus? Drei Aussteiger erzählen in Andy Reiners Film „Ich war ein Zeuge“.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.