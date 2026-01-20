Film: Berlinale-Wettbewerb mit Pamela Anderson und Sandra Hüller

4 Festivalchefin Tricia Tuttle leitet die Berlinale zum zweiten Mal. Foto: Jens Kalaene/dpa

Bald startet die Berlinale. Chefin Tricia Tuttle präsentiert das Programm: Im Wettbewerb laufen Filme mit Sandra Hüller, Pamela Anderson und Channing Tatum sowie Werke von drei deutschen Regisseuren.











Link kopiert

Berlin - Bei der Berlinale laufen diesmal Filme mit Stars wie Pamela Anderson, Elle Fanning, Channing Tatum, Amy Adams und Sandra Hüller im Wettbewerb. Insgesamt 22 Produktionen gehen ins Rennen um den Goldenen Bären, wie Festivalchefin Tricia Tuttle in Berlin ankündigte.

Neuer Film von Ilker Çatak

Darunter sind auch Filme von drei deutschen Regisseuren - Ilker Çatak ("Gelbe Briefe"), Angela Schanelec ("Meine Frau weint") und Eva Trobisch ("Etwas ganz Besonderes"). Die Berlinale wird am 12. Februar eröffnet.

Im Wettbewerb läuft zum Beispiel "Rosebush Pruning" des brasilianischen Regisseurs Karim Aïnouz, in dem neben Fanning auch Callum Turner, Pamela Anderson und die Enkelin von Elvis Presley, Riley Keough, mitspielen.

Schauspielerin Sandra Hüller wird im Wettbewerbsfilm "Rose" von Markus Schleinzer zu sehen sein. Dort läuft auch "At the Sea" mit US-Star Amy Adams von Regisseur Kornél Mundruczó und der Film "Josephine" mit Channing Tatum von Regisseurin Beth de Araújo.

Wer bisher für die Gästeliste bestätigt ist

Welche der Filmstars dann auch nach Berlin kommen, wurde noch nicht bekanntgegeben. Bestätigt für die Gästeliste sind bisher zum Beispiel die britische Musikerin Charli xcx, die Unternehmerin Kylie Jenner und der Schauspieler Ethan Hawke.

Regisseur Wim Wenders ("Paris, Texas") leitet in diesem Jahr die Internationale Jury. Schauspielerin Michelle Yeoh ("Wicked", "Everything Everywhere All at Once") erhält den Goldenen Ehrenbären. Komponist Max Richter wird mit der Berlinale Kamera geehrt.