1 Die BW-Bank hat bald deutlich mehr Selbstbedienungs- beziehungsweise Geldautomatenstandorte als Filialen in Baden-Württemberg. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Filialnetz in Baden-Württemberg schrumpft von 100 auf 59 mit Mitarbeitern besetzte Niederlassungen. So sieht die Verteilung in Stuttgart und der Region aus.

Frankfurt/Stuttgart - Die BW-Bank plant drastische Einschnitte ins Filialnetz. Von den 30 seit Ausbruch der Corona-Pandemie geschlossenen Niederlassungen werden 28 endgültig dichtgemacht. Bis Ende 2022 sollen außerdem 13 weitere Standorte schließen, wie das Institut am Montag mitteilte. Danach wird die Bank statt bislang 100 landesweit nur noch 59 mit Mitarbeitern besetzte Niederlassungen betreiben. Hinzu kommen rund 100 Selbstbedienungs- beziehungsweise Geldautomatenstandorte.

In Stuttgart wird es statt bislang 33 künftig noch 24 Filialen geben. Acht Standorte sind wegen der Corona-Krise ohnehin schon geschlossen, hiervon wird nur eine – an der Schmidener Straße – wieder geöffnet. Bis zum Jahresende soll außerdem die Filiale Charlottenstraße schließen, 2022 dann auch der Standort Westend.

Im Umland bleiben 14 Filialen

In der Region rund um Stuttgart werden 2022 von den derzeit geöffneten Filialen vier schließen: Backnang, Herrenberg, Leinfelden und Nellingen. Endgültig aufgegeben werden auch die pandemiebedingt geschlossenen Niederlassungen in Bonlanden, Kirchheim/Teck, im Einkaufszentrum Breuningerland in Ludwigsburg, Plochingen, Renningen, im Breuningerland in Sindelfingen sowie die Filialen in Wendlingen und Winnenden.

Außerhalb des Ballungsraums werden im nächsten Jahr die Standorte in Bad Mergentheim, Calw, Friedrichshafen, Heidenheim, Öhringen, Schwäbisch Gmünd und Singen geschlossen. Zudem werden die seit Ausbruch der Corona-Krise brachliegenden Filialen in Crailsheim, Donaueschingen, Eberbach, Rottweil und Wertheim ihre Türen nicht wieder öffnen. Die aktuell geschlossene Niederlassung in Biberach wird in ein reines Beratungscenter für vermögende Privatkunden umgewandelt, die gleiche Zukunft ist auch für die Filialen in Leutkirch und Tuttlingen vorgesehen.