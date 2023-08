1 Bewegung im „ES“: Woolworth folgt auf den Spielwarenladen Coconino. Foto: Roberto Bulgrin

Die neue Filiale der Handelskette Woolworth folgt auf den Spielwarenladen „Coconino“, der im Juni seine Pforten in der Esslinger Passage geschlossen hatte. Sie soll am 7. September eröffnen.















Zuletzt machten in Esslingen oft Nachrichten von Ladenschließungen die Runde. Jetzt aber gibt es eine Neueröffnung: Die Handelskette Woolworth zieht auf die ehemaligen Flächen des Spielwarenladens Coconino im ersten Stock des Einkaufszentrums „ES“. Die Eröffnung soll am 7. September sein. Auf rund 500 Quadratmetern will Woolworth künftig rund 10 000 Artikel des täglichen Bedarfs anbieten. Die Produktpalette reicht von Dekorations- und Haushaltsartikeln über Elektro-, Drogerie- und Geschenkartikel bis hin zu Bekleidung. Nach Angaben des Unternehmens sollen etwa ein Dutzend Menschen in Esslingen arbeiten. Derzeit suche man noch Teilzeit- und Aushilfskräfte.