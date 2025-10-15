Filharmonie in Filderstadt: Kulturchef plötzlich nicht mehr im Amt
1
Das Mehrspartenhaus erfreut sich eines wachsenden Publikums. Foto: Natalie Kanter

Alexander Frey hat das Filderstädter Kulturprogramm sieben Jahre lang erfolgreich gestaltet. Aber jetzt ist er offenbar freigestellt. Zu den Gründen ist nichts zu erfahren.

Ende Mai war alles noch gut. An der Seite des Filderstädter Oberbürgermeisters Christoph Traub und der Geschäftsführerin der Filharmonie, Helene Sonntag, präsentierte Alexander Frey in gewohnter Manier das Kulturprogramm für die neue Spielzeit. Der Abteilungsleiter Kultur berichtete, welche Künstlerinnen und Künstler in den kommenden Monaten bei rund 30 Veranstaltungen plus den Kinderaufführungen auf der städtischen Filharmonie-Bühne stehen werden.

