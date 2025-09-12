Fildorado in Filderstadt: Letzte Chance auf Freibad-Feeling

1 Das Freibad in Filderstadt-Bonlanden hat am Wochenende für diesen Sommer noch mal offen. Foto: Fildorado

Am Wochenende können Wasserfreunde in Filderstadt zum letzten Mal für diese Saison unter freien Himmel schwimmen – dann schließt das Freibad.











Wer am Wochenende nicht im Stau steht, weil er gerade aus dem Urlaub zurückfährt, kann am Samstag und Sonntag für diese Saison ein letztes Mal in Filderstadt unter freien Himmel schwimmen, im 50-Meter-Becken sportlich seine Bahnen ziehen, die breite Rutsche hinabrutschen oder vom 5-Meter-Turm springen. Am Sonntag, 14. September, hat das Freibad des Fildorados, zu dem auch zwei Volleyballfelder und ein Kinderspielplatz gehören, für diese Saison zum letzten Mal geöffnet. Ganztägig offen ist allerdings nur dann, wenn der Wetterdienst nicht richtig schlechtes Wetter meldet und die Lufttemperatur um 9.45 Uhr über 12 Grad liegt. Dauerschwimmer und Stammgäste, die gerne schon um 8 Uhr ins Becken steigen, dürfen dennoch kommen, erklärt Geschäftsführer Felix Schneider.

„Die Freibadsaison 2025 war dem Wetter entsprechend durchwachsen“, teilt Geschäftsführer Felix Schneider mit. „Wir gehen davon aus, dass wir Ende der Saison etwa 67 000 Besucher verzeichnen können.“ Der Juni sei der stärkste Monat mit mehr als 30 000 Besuchern gewesen. „Danach ebbten die Besucherzahlen aufgrund der Wetterlage ab.“ Davon habe insbesondere in den Sommerferien der Innenbereich, also das Erlebnisbad profitiert. „Ein Highlight war für uns die Sommer-Party anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Stadt Filderstadt“, teilt der Geschäftsführer mit. Dies habe das Team ermutigt, dies in kleinerer Form zu wiederholen.

Beachbar und Musik am Beckenrand im Fildorado

In der kommenden Saison wird es Tage geben, an denen Musik am Becken läuft und eine Beachbar aufgebaut wird. Trotz der Tatsache, dass die Freibadsaison jedes Jahr eine riesige Herausforderung für das Fildorado-Team sei – sowohl in personeller, als auch in finanzieller Hinsicht – „sind wir zufrieden mit dieser Saison“. Es habe keine besonderen Vorfälle gegeben und auch keine schlimmen Unfälle. Wenngleich es schon deutlich bessere Sommer gegeben habe, mit mehr sonnigen Tagen am Stück und einer gleichmäßigeren Auslastung. 2019 wurden beispielsweise 83 000 Besucher gezählt, 2015 sogar 84 000 Besucher.