In Stuttgart ist die Eröffnung der Freibadsaison in diesem Jahr ein Kraftakt. Das Freibad Möhringen bleibt wegen Sanierungsarbeiten den ganzen Sommer geschlossen. Im Inselbad Untertürkheim werden die Öffnungszeiten eingeschränkt, sodass sie im Einschichtbetrieb zu bewerkstelligen sind. Und die anderen Freibäder der Landeshauptstadt können nur die gewohnten langen Öffnungszeiten anbieten, weil das Stammpersonal Mehrarbeit zugesagt hat. Denn die Stuttgarter Bäderbetriebe haben bisher nicht ausreichend Saisonpersonal gefunden.

Im Vergleich dazu ist die Situation im Fildorado in Filderstadt-Bonlanden komfortabel. Am Montag, 15. Mai, beginnt dort die Open-Air-Saison. Damit fällt der Startschuss etwa eine Woche später als gewohnt. Der Grund dafür ist das Wetter, das sich im Frühjahr bisher vielmals von seiner rauen und nassen Seite zeigte. Das führte dazu, dass sich die Beseitigung der Fliesenschäden im und am Becken in dem großen Bad an der Mahlestraße verzögert hat. Das Fildorado-Team hat die vergangenen Wochen genutzt, um im Außenbereich alles für die neue Freibadsaison herzurichten. Der Geschäftsführer Felix Schneider geht davon aus, dass während der Saison keine weiteren Einschränkungen wegen Sanierungsarbeiten erforderlich sind.

Die Personalsituation ist angespannt

Die wirtschaftliche und personelle Lage der Betreiber von Bädern im Allgemeinen und Freibädern im Besonderen ist angespannt – auch in Filderstadt. Kürzungen der Öffnungszeiten seien aktuell aber nicht geplant, stellt der Fildorado-Geschäftsführer klar. Ganz auszuschließen seien sie aber nicht, „da es immer zu unvorhergesehenen Ausfällen kommen kann, die unter Umständen nicht mehr kurzfristig kompensiert werden können“. Zudem weist er darauf hin, dass der Fachkräftemangel kein bäderspezifisches Problem sei, sondern viele Branchen betreffe. Immerhin, im Gegensatz zu den Stuttgarter Bäderbetrieben kommt das Fildorado mit seinem Stammpersonal aus und benötigt keine Saisonkräfte. „Aufgrund der großen Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt wäre eine befristete Besetzung ohnehin schwer zu realisieren“, ergänzt der Geschäftsführer. Zu der Frage, nach welcher Tarifgruppe die Fildorado-Mitarbeiter bezahlt werden und ob es Zulagen gibt, möchte er sich nicht öffentlich äußern. In Stuttgart wird aktuell überlegt, das Bäderpersonal besser zu bezahlen, um den Fachkräftemangel zu lindern und einer Abwanderung ins Umland entgegenzuwirken.

Im Fildorado gibt es jetzt ein Gewitterwarnsystem

Für eine erfolgreiche Freibadsaison braucht es aber nicht nur ausreichend Personal, sondern vor allem auch viel Sonnenschein. Für das Fildorado gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Schlechtwetterregelung. So wird das Freibad geschlossen, wenn um 9.45 Uhr die Lufttemperatur unter zwölf Grad liegt oder ein Online-Wetterdienst ganztägig widriges Wetter für Filderstadt meldet. Zudem werden aus Sicherheitsgründen bei Gewitter die Schwimmbecken komplett gesperrt.

Um rechtzeitig reagieren zu können, hat das Fildorado-Team extra ein Gewitterwarnsystem angeschafft. Hierbei handelt es sich um eine Wetterstation, die auf dem Dach installiert und über eine kleine Solaranlage mit Strom versorgt wird. Das Signal aus der Station wird über Funk an einen Monitor im Schwimmmeisterraum übertragen. Anhand von im System hinterlegten Wetterkarten können herannahende Gewitter oder Unwetter frühzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Das hat das Fildorado alles zu bieten

Das Freibad an der Mahlestraße hat einiges zu bieten. Sportlich orientierte Schwimmerinnen und Schwimmer schätzen die zwei 50-Meter-Bahnen. Bodensprudler und Nackenduschen machen den Aufenthalt im Freibad für Entspannungssuchende angenehm. Wer auf Nervenkitzel aus ist, wagt einen Sprung vom fünf Meter hohen Turm ins Becken. Wer sich erst an die Höhe herantasten will, probiert es mit einem Sprung vom ein und drei Meter hohen Brett.

Für die Kleinsten gibt es ein teils sonnengeschütztes Planschbecken und einen Spielplatz. Für Erwachsene sind auf dem Fildorado-Außengelände die Beach-Volleyball-Felder wieder geöffnet.

Freibadspaß im Fildorado

Öffnungszeiten

Das Fildorado-Freibad hat täglich von 8 bis 21 Uhr beziehungsweise bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet.

Eintritt

Die Tageskarte kostet 5,50 Euro, ermäßigt 4,20 Euro, und für Kinder 3,60 Euro. Kinder unter vier Jahren zahlen nichts.