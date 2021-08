Zeugen in Nürtingen gesucht Ampel angeblich in beide Richtungen grün

Nach einem Unfall an einer Ampel in Nürtingen sucht die Polizei nach Zeugen, um die Schuld zu klären. Beide Fahrer gaben an, bei grün gefahren zu sein. Es entstanden 25 000 Euro Schaden , sowie leichte Verletzungen.