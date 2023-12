Filderstädter Oberbürgermeister: Traub prangert Verrohung der Umgangsformen an

Traub prangert Verrohung der Umgangsformen an

1 Christoph Traub hat auch im kommenden Jahr viele kommunalpolitische Baustellen zu bearbeiten. Foto: Caroline Holowiecki

Die Unterbringung von Geflüchteten, aber auch der Streit um das geschlossene Parkhaus haben das Jahr 2023 in Filderstadt geprägt. Oberbürgermeister Christoph Traub beklagt einen raueren Ton in der politischen Auseinandersetzung.











Auch in seiner zweiten Amtszeit ist der Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub voller Tatendrang. Die Themen liegen auf der Hand: Der Klimawandel und die Unterbringung von Geflüchteten etwa. Anderes, wie das geschlossene Parkhaus, wird ihm von einigen Bürgern persönlich angekreidet. Den 53-Jährigen treibt zudem die von ihm empfundene Verrohung der Umgangsformen um, die auch vor einem Rathaus nicht halt mache. In der Folge sorgt er sich um den Nachwuchs in der Verwaltung.