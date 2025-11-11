Filderstädter macht Schlager: Ein Tenor aus Filderstadt will im Schlager-Business durchstarten

1 Alexander Lachner (li.) mit Kirra Jade und Jean Mario Perotto Foto: Maik Seidel

„Du bist perfekt, so wie du bist“ heißt der jüngste Song des in Filderstadt lebenden Sängers Alexander Lachner. Den hat er mit Freunden realisiert.











In der Welt der sozialen Medien geht es zuweilen reichlich unsozial zu. Im Schutz der Anonymität werden Leute auf eine Art und Weise beleidigt, dass hier Straftatbestände erfüllt sind. Für die Opfer ist es oft schwer, damit fertig zu werden.

Doch da gibt es ja die Welt des Schlagers als Seelentröster. Und für die Opfer dieses so genannten Cyber-Mobbings gibt es nun ganz aktuell dazu passend den richtigen Song: „Du bist perfekt, so wie du bist“. Das ist eine der jüngsten Veröffentlichungen des in Filderstadt lebenden Sängers Alexander Lachner. Einen weiteren Titel hat er nun auch schon veröffentlicht: „Tanz der Schneeflocken“, eben jetzt richtig zur beginnenden Weihnachtszeit.

Alexander Lachner Foto: Söll

Und weitere werden folgen: „Vor gut zehn Jahren hätte man dazu am Ende eine CD veröffentlicht“, so Lachner. Das war eben lange Zeit eine gute Sache gewesen für beide Seiten: Die Fans hatten ein physisches Produkt in der Hand mit viel Musik, dazu einigen Fotos und Informationen zu den Stücken, der Künstler konnte eine abgeschlossene Werkphase vorweisen und hatte dabei auch noch eine Einkommensquelle.

Eine Musik für die digitale Welt

Doch Musik wird heute vor allem per Streaming aus dem Internet geholt von Anbietern, die von der Produktion von Musik denkbar weit entfernt sind. Wer da nun wie darauf aufmerksam wird, ist schwierig zu sagen. „Die Titel werden wohl ausschließlich in der digitalen Welt zu hören sein“, sagt Lachner. Ausnahmen gibt es freilich auch: „In Österreich hat der Schlager noch einen anderen Stellenwert. Da haben wir es in der Hitparade auf Platz drei geschafft und sind seit fünf Wochen in den Charts“.

Und „wir“ bedeutet in diesem Fall: Das aktuelle Projekt von Lachner mit den erwähnten Titeln heißt „Alexander Lachner & Friends“. In dem „Du bist perfekt“-Titel singen noch die deutsch-australischen Musical-Sängerin Kirra Jade und der Popsänger Jean Mario Perotto mit, auf englisch und auf italienisch. Neben dem Text, der Mut zusprechen soll und der Musik, die einen aufbauenden Charakter hat, ist es auch die Mehrsprachigkeit, mit der Lachner hier auf sich aufmerksam macht.

Die Konzentration gehört jetzt dem Schlager

Denn Lachner hat durchaus Erfahrung in der Musikbranche. Sein 25-Jahr-Bühnenjubiläum hat der gebürtige Stuttgarter schon eine Weile hinter sich. Und da hat er bewiesen, dass er in verschiedenen Stilrichtungen zu Hause ist, angefangen bei Blues und Soul, dann klassische Musik mit Tenor-Arien und nun eben deutschsprachiger Schlager. „Ich konzentriere mich jetzt erst mal ganz auf Letzteres“, so Lachner. Und erstmals hat er dazu eine Agentur eingeschaltet, die ihn dabei professionell unterstützt.

Als Komponist des Titels ist übrigens „KI“ angegeben. Das steht heute für künstliche Intelligenz und Lachner steht auch dazu, dass er da die Hilfe von Computerprogrammen in Anspruch genommen hat: „Ein Kollege von mir beschäftigt sich gerne mit solchen Programmen“, so Lachner, „und da ist eben eine Vorlage für ‚Du bist perfekt’ herausgekommen. Wir haben die dann umfangreich bearbeitet mit neuen Arrangements, mit teils neuen Melodie- und Akkordverläufen. Und ich habe dies neu eingesungen“. Die KI war in diesem Fall also ein Ideengeber.

Wenn der Erfolg anhält, werden die Filderstädter künftig also weniger von Lachner haben: „Ich liebe Filderstadt als Ruhe- und als Kraftort. Da kann ich mich auch aufhalten, wenn ich meine Ruhe haben will. Nur die Nachbarn wissen Bescheid. Und die schätzen das, was ich mache“, sagt der Musiker.