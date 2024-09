Filderstädter Bildhauer Volker W. Hamann: Feine Kunstwerke mit der Kettensäge

1 Der Bildhauer Volker W. Hamann zeigt seine kleinformatigen Arbeiten auf Plexiglas. Er spielt mit der Wahrnehmung der Betrachter. Foto: Ines Rudel

Dass man mit einer Kettensäge auch feine Konturen ziehen kann, zeigt der Filderstädter Künstler Volker W. Hamann. Der 62-Jährige ist gut im Kunstgeschäft, wünscht sich für den Nachwuchs aber noch mehr Förderung.











Am Bodenseehafen und im Konzilhaus im Konstanz zeigte der Filderstädter Künstler Volker W. Hamann am vergangenen Wochenende im Rahmen einer Gruppenausstellung seine ungewöhnliche Kunst. „Dort erreichen wir ein internationales Publikum“, sagt der Steinbildhauer über das Projekt, in dem Kunstschaffende aus unterschiedlichen Disziplinen ihre Arbeiten präsentierten. Seine farbenfrohe Sägekunst auf Plexiglas-Platten ist nicht zuletzt wegen der ungewöhnlichen Technik reizvoll.