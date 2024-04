Filderstadts Telefonkette für Senioren: Diese Anrufe haben schon Leben gerettet

1 Ingrid Bauermeister aus Bonlanden macht seit knapp zwei Jahren bei der Telefonkette mit. Das mache Spaß, bringe neue Kontakte und im Notfall auch mehr Sicherheit, sagt sie. Thomas Lorber ist der ehrenamtliche Koordinator. Foto: Caroline / Holowiecki

Seit mehr als 18 Jahren gibt es in Filderstadt die Telefonkette für Seniorinnen und Senioren. Täglich rufen sich die Ruheständler in einer festen Reihenfolge gegenseitig an. Das macht Spaß, bringt neue Kontakte – und im Notfall auch mehr Sicherheit.











Der Platz ist clever gewählt. Zur einen Seite sieht Ingrid Bauermeister hinaus in ihren Garten, wo in diesen Tagen die pinkfarbenen Pfingstrosen ihre volle Pracht entfalten, zur anderen Seite blickt sie direkt auf die vielen Familienfotos, die unter anderem ihre Enkelin in unterschiedlichen Altersstufen zeigen. Hier, auf einem weichen Sitzkissen am Ende der braunen Dreiercouch aus Leder, hat Ingrid Bauermeister ihren Telefonplatz. Und der wird täglich belegt, mitunter mehrmals.