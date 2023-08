1 Wer geblitzt wurde, bekommt ein Knöllchen per Post. Doch antworten können Verkehrssünder ab sofort elektronisch. Foto: /C. Holowiecki

In Filderstadt kann man sich zu Verkehrsverstößen neuerdings online äußern, auch die Bezahlung soll auf diesem Weg bald möglich sein. Anderswo gibt es das schon lang.















Das sind Briefe, über die sich niemand freut: Wer geblitzt wurde, bekommt ein Knöllchen – in der Papierversion per Post. Zumindest antworten können Verkehrssünder in Filderstadt ab sofort elektronisch. Seit Anfang August ist die sogenannte OWI-Online-Anhörung freigeschaltet. Das heißt, dass sich die angeschriebene Person online zum Vorwurf äußern kann oder beispielsweise angeben kann, wer zum fraglichen Zeitpunkt gefahren ist. Möglich ist das über die städtische Homepage unter www.filderstadt.de/owi oder über den QR-Code, der sich auf dem Schreiben der Stadt befindet. Das System wird in mehreren Sprachen angeboten.