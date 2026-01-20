Filderstadt: Woher kommt das Millionen-Minus der Filharmonie?

Woher kommt das Millionen-Minus der Filharmonie?

1 Die Filharmonie macht Minus – trotz steigender Besucherzahlen. Foto: Caroline Holowiecki

Der Wirtschaftsplan der Filderstädter Filharmonie weist für 2026 und 2027 Fehlbeträge im Millionenbereich aus. Warum ist das so? Und: Was ist Kultur wert?











Link kopiert

Die fetten Jahre sind vorbei. Filderstadt steuert auf finanziell herausfordernde Zeiten zu. Derzeit laufen die Gespräche um den Doppelhaushalt für 2026 und 2027, und die Aussichten sind mager. Filderstadt rutscht finanziell deutlich ab und wird keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Gründe: sinkende Steuereinnahmen bei viel zu hohen Ausgaben. In der Konsequenz sieht der Haushaltsplanentwurf für 2025 bis 2027 Kreditaufnahmen von insgesamt 107 Millionen Euro vor.