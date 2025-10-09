Filderstadt: Weiterhin Geld für die Fildertafel

1 Filderstadt unterstützt die Fildertafel weiter. Unser Bild zeigt die Ladenleiterin in Bernhausen, Elisabeth Ganssloser (links,) und Tanja Herbrik, die Geschäftsführerin des Kreisdiakonieverbands im Kreis Esslingen. Foto: Caroline Holowiecki

Filderstadt will die Einrichtung des Kreisdiakonieverbands Esslingen auch künftig unterstützen. Aus Ostfildern und Leinfelden-Echterdingen soll ebenfalls Geld fließen.











Link kopiert

Die Fildertafel soll auch künftig einen finanziellen Zuschuss der Stadt Filderstadt bekommen. Das hat der Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung einhellig beschlossen. Die Einrichtung des Kreisdiakonieverbands Esslingen versorgt Menschen mit einem niedrigen Einkommen, Geflüchtete oder Personen, deren Rente nicht reicht, mit günstigen Lebensmitteln. Die Waren akquiriert die Fildertafel über Spenden.

Aus Filderstadt erhält der Kreisdiakonieverband zur Aufrechterhaltung dieses Angebots für die Jahre 2026 bis 2028 jeweils maximal 10 340 Euro jährlich. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach dem tatsächlichen Fehlbetrag.

Die Zahl der Bedürftigen steigt kontinuierlich

Auch aus Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern ist Geld zu erwarten, dort sind die Gremienbeschlüsse aber noch nicht gefallen. Tatsächlich kriegt die Fildertafel seit Jahren schon jährlich in Summe 22 000 Euro aus den drei Städten, denn sie besteht aus drei Standorten. Die Hauptstelle inklusive Verteilerzentrum ist in Bernhausen, zudem gibt es Ausgabestellen in Nellingen und Echterdingen. Bedürftige können sich dort mit Lebensmitteln und Kosmetik, aber auch mit gebrauchter Kleidung, Spielzeug oder Haushaltsgegenständen eindecken. Und die Zahl jener, die drauf angewiesen sind, wächst kontinuierlich. Mittlerweile sind um die 1300 Karten, die zum Einkauf bei der Fildertafel berechtigen, im Umlauf.

Der Zuschuss der Städte Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern orientiert sich an den jeweiligen Kundenzahlen der Fildertafel. Sie dienen als Grundlage für die prozentuale Aufteilung des Gesamtzuschusses. Im Förderzeitraum 2023 bis 2025 lag der Anteil, den Filderstadt zu tragen hatte, bei 12 144 Euro, Leinfelden-Echterdingen zahlte 6543 Euro, Ostfildern 3313 Euro.

Offenbar hat sich das Kundenverhältnis aber leicht verändert, sodass mehr Menschen aus Leinfelden-Echterdingen bei der Fildertafel einkaufen. Im Förderzeitraum 2026 bis 2028 sollen sich – vorbehaltlich der Zustimmung in allen Städten – die Kosten folgendermaßen verteilen: Filderstadt 10 340 Euro, Leinfelden-Echterdingen 8140 Euro und Ostfildern 3520 Euro.