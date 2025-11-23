1 Die Täter hebelten ein Fenster auf. (Symbolbild) Foto: imago/Jochen Tack

In einer Schule in Leinfelden und in einer Schule in Bernhausen haben Unbekannte für Verwüstung gesorgt. Der am Samstagabend entstandene Schaden ist fünfstellig.











Unbekannte sind am Samstagabend in zwei Schulen auf den Fildern eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter zuerst gegen 19.15 Uhr ein Fenster einer Realschule in der Poltawastraße in Bernhausen auf. Anschließend stiegen sie in das Gebäude, brachen mehrere Türen auf und zerstörten das Inventar.

Unter anderem sei eine Glastür eingeschlagen, ein Kühlschrank und auch ein Fernseher beschädigt worden. „Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts aus der Schule entwendet“, heißt es in der Mitteilung. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei mindestens 10 000 Euro.

Laut Polizei sind mutmaßlich dieselben Täter gegen 22.45 Uhr in einen Schulkomplex in der Anemonenstraße in Leinfelden eingedrungen. Im Inneren wurden mehrere Türen beschädigt oder eingeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Schaden dürfte sich aber auch hier auf mehrere tausend Euro belaufen, heißt es von der Polizei. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt nun mit Unterstützung von Beamten der Spurensicherung in beiden Fällen.