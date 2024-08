Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen: Diebstähle aus Wohnungen – Zeugen gesucht

1 Die Polizei bittet um Mithilfe (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Vogl

Unbekannte Täter machen sich derzeit im Kreis Esslingen wohl unverschlossene Terrassen- beziehungsweise Balkontüren zunutze, um Wertgegenstände und Bargeld zu entwenden.











In den letzten Tagen haben sich laut Polizei im Bereich Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) mehrere Diebstähle ereignet. Unbekannte Täter hätten sich unverschlossene Terrassen- beziehungsweise Balkontüren zunutze gemacht.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden aus einer Wohnung in der Obere Bachstraße in Filderstadt Bargeld und Wertgegenstände gestohlen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dann im Gräbleswiesenweg in Leinfelden-Echterdingen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.