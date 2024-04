Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen: AfD schaut bei Gemeinderatswahl nur zu – Die Linke auch

1 Am 9. Juni ist großer Wahltag. Neben den Kommunalwahlen findet die Europawahl statt (Symbolbild). Foto: imago/Eibner

Wenn Filderstädter und Leinfelden-Echterdinger ihre Kreuze bei der diesjährigen Gemeinderatswahl setzen, dann steht die AfD nicht zur Wahl. Gleichwohl ist die Partei bei einer anderen Kommunalwahl dabei.











Anders als vielfach zunächst vermutet, wird die AfD bei den Gemeinderatswahlen in Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen nicht auf den Stimmzetteln stehen. Der Ortsverband Filder der Partei, die in einigen Bundesländern als gesichert rechtsextrem gilt, hatte im Januar im Amtsblatt von Leinfelden-Echterdingen angekündigt, in diesem Jahr „an Kommunalwahlen“ teilzunehmen, „um so auch auf lokalpolitischer Ebene positive Veränderungen zu bewirken“. Doch in Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen wurden keine Wahlvorschläge gemacht. Mittlerweile ist die Frist hierfür abgelaufen.