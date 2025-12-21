Filderstadt und Denkendorf: Reifen aufgeschlitzt und mehrere Wohnwagen gezielt beschädigt

1 Den Fahrzeugen in Filderstadt wurde jeweils ein Vorderreifen aufgeschlitzt. (Symbolbild) Foto: Imago/Daniel Scharinger

Auf den Fildern sind in den vergangenen Tagen mehrere Autos beschädigt worden. In Filderstadt wurden Reifen aufgeschlitzt, in Denkendorf Wohnwagen beschädigt.











In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in Filderstadts Ortsteil Bernhausen (Kreis Esslingen) mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein bislang Unbekannter irgendwann in der Zeit zwischen Freitagabend, 21.45 Uhr, und Samstag, 2 Uhr, in der Rita-Maiburg-Straße mit schlechten Absichten unterwegs. Der Täter schlitzte mittels eines spitzen Gegenstandes bei drei dort ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugen jeweils einen Vorderreifen auf.

Gegen 2.45 Uhr wurde ein weiteres, in gleicher Weise beschädigtes Fahrzeug in der Gotthard-Müller-Straße gemeldet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wohnwagen in Denkendorf beschädigt

Mehrere Wohnwagen sind außerdem zwischen Donnerstag und Samstag in Denkendorf beschädigt worden. Insgesamt wurden laut Polizei fünf an der Straße „Am Österbach“ geparkte Fahrzeuge mit einem schwarzen Strich versehen – vermutlich verursacht von einer Spraydose. Die Polizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass sich der unbekannte Täter gezielt Wohnmobile aussuchte, „da an gleicher Stelle geparkte Pkw nicht beschmiert wurden“, heißt es im Polizeibericht.

Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Dass der schwarze Strich eine Kennzeichnung für künftige Straftaten sein könnte, sieht die Polizei nicht. Sie geht auf Nachfrage außerdem nicht davon aus, dass in Filderstadt und Denkendorf trotz örtlicher und zeitlicher Nähe derselbe Täter unterwegs war.