1 Der Einbrecher hat ein Fenster aufgehebelt, um in die Wohnung zu gelangen (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Zwischen Samstagmorgen und Dienstagnacht ist ein Unbekannter in eine Wohnung in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) eingebrochen. Unter anderem stahl er dabei mehrere hochwertige Parfums.

Filderstadt - Ein Unbekannter ist während der vergangenen Tage in eine Wohnung in der Gastäckerstraße eingebrochen. Laut Polizeiangaben verschaffte sich der Täter durch Aufhebeln eines Fensters in der Zeit von Samstag, 9.30 Uhr, bis Dienstag, 1.50 Uhr, Zutritt zu der Wohnung und durchsuchte sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden Armbanduhren und hochwertige Parfums entwendet. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen.