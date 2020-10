1 Der Täter gelangte durch eine aufgehebelte Tür in das Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Am Wochenende ist in einer Gaststätte in Filderstadt (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Der Täter entwendete einen Fernseher.

Filderstadt - In der Zeit zwischen 23 Uhr am Samstagabend und Sonntagvormittag, 9.30 Uhr, hat sich ein noch unbekannter Täter Zugang zu einer Gaststätte in der Straße Im Weiher in Harthausen verschafft. Der Einbrecher hebelte laut Polizeiangaben eine Tür auf und durchsuchte in den Innenräumen sämtliche Schränke.

Nach bisherigem Ermittlungsstand schraubte der Täter einen an der Wand befestigten Fernseher ab und floh mit dem Gerät vom Tatort.