Filderstadt: Unbekannter soll Kind in Toilette sexuell missbraucht haben

1 Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Foto: Jason Tschepljakow/dpa/Jason Tschepljakow

Ein zehnjähriger Junge ist nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag in Filderstadt Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Dabei soll das Kind von einem Unbekannten in eine Herrentoilette gezogen worden sein.











Link kopiert

Gegen einen noch unbekannten Mann ermittelt die Kriminalpolizei Esslingen wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Die Fahndung verlief bisher ohne Ergebnis. Laut Polizei soll der Mann nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntag gegen 14.15 Uhr in einer Freizeiteinrichtung in Filderstadt-Plattenhardt einen zehn Jahre alten Jungen in eine Kabine der Männertoilette gezogen haben. Dort berührte der Tatverdächtige das Kind am Oberkörper und forderte es auf, die Unterhose auszuziehen. Der Mann steckte diese in seine Hosentasche und verließ die Toilette.

Übergriff in der Toilette